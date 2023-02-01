Подмосковье 01 февраля 2023, 11:00 Серпухов принял более миллиона туристов за год

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Поток туристов в Серпухов увеличился в 2022 году почти на 100 тысяч человек. За 12 месяцев более миллиона путешественников побывали в городе и познакомились с его достопримечательностями.

В Министерстве культуры и туризма Подмосковья рассказали, что только в новогодние каникулы в Серпухов принял 172 тысячи туристов. Городской округ стал одним из самых посещаемых в дни зимних праздников.

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Многие путешественники начинают знакомство с городом в Серпуховском историко-художественном музее. Здесь предлагают посетителям интересные экскурсии и выставки. Например, сейчас гости могут осмотреть экспозицию знаменитого серпуховича Николая Андреева, который творил в жанре пикториальной фотографии. Из-за высокого спроса выставку решили продлить до марта.

Популярностью у гостей округа пользовались также Высоцкий мужской монастырь, Соборная гора, Приокско-Террасный заповедник и ферма «Русский страус».

Для приема путешественников в городе есть все необходимое: богатая история, музеи и достопримечательности, заповедники с редкими животными, сеть отелей и глэмпингов, рестораны и кафе на любой вкус. Серпухов любят включать в свои маршруты поездок участники проекта «Активное долголетие», инициированного губернатором Андреем Воробьевым. Часто приезжают школьные группы из Москвы и других муниципалитетов Подмосковья, а также самостоятельные путешественники.