Подмосковье 20 января 2023, 12:46 Выставку пикториальной фотографии продлили в Серпухове до 12 марта

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Более 11 тысяч человек посетили выставку пикториальной фотографии «Живопись света. Николай Андреев» в Серпухове. Организаторы решили продлить мероприятие до 12 марта, потому что интерес к нему не спадает.

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Выставка в Серпуховском историко-художественном музее рассказывает о жизни и творчестве Николая Андреева. Он считается пионером российского пикториализма, а его работы признаны во всем мире. К 140-летию этого яркого представителя редчайшего жанра фотографии организовали экспозицию. Здесь же представлены подлинные снимки и других мастеров этого направления — современников Андреева.

Посетители с интересом рассматривают фотографии в пикториальном стиле. Это очень необычные снимки, похожие больше на живопись, чем на стоп-кадр. Добиться такого эффекта в прошлом веке получалось только у самых отчаянных любителей фотоискусства. Представлено и закулисье их работы, техника и подручные средства.

Оригинальные работы Николая Андреева — это основа экспозиции и самая ценная ее часть. Познакомиться с творчеством знаменитого фотографа из Серпухова можно будет до 12 марта.

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