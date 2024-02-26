Подмосковье 26 февраля 2024, 22:02 Бойцу СВО Яну Еловскому из Котельников вручили медаль «За отвагу» Unsplash

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В Котельниках прошла церемония награждения медалью «За отвагу» участника специальной военной операции Яна Еловского. Мероприятие состоялось на базе школы № 1.

Начиная с 2014 года Ян Еловский участник боевых действий в зоне специально военной операции. Первоначально он служил в добровольческих отрядах Новороссии. После решил обучиться медицинским навыкам для оказания помощи в бою и прошел специальные курсы. Дальше он перешел в медицинский взвод, где эвакуировал раненых и обучал товарищей тактической медицине.

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В один из боевых дней Яна, совместно с водителем санитарки, призвали на передовую для отражения атаки противника. Благодаря его смелым действиям атака была успешно отражена. За мужество и смелость его наградили медалью «За отвагу».

Церемония награждения прошла в школе № 1 в Котельниках перед учениками. Глава городского округа Сергей Жигалкин лично вручил медаль бойцу. После этого Ян провел урок мужества для школьников, поделившись своим опытом и ответив на их вопросы.

Напомним, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил награды бойцам добровольческого отряда «Барс».

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