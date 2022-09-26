«Боится, но идет». Жительница Солнечногорска рассказала о мобилизации сына | 360°

Подмосковье 26 сентября 2022, 17:47 Поделиться Telegram

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Viber «Боится, но идет». Жительница Солнечногорска рассказала о мобилизации сына Жительница Солнечногорска Елена поддержала отправившегося на мобилизацию сына РИА «Новости»

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Защита Родины — самое важное, поэтому мобилизация тех, кто служил раньше, поможет сохранить покой простых людей. Об этом в беседе с «360» рассказала жительница городского округа Солнечногорск Елена. В военкомат она пришла проводить сына.

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«Родину защищать — это важно. Сын служил раньше. Я боюсь, конечно, он сам боится, но идет, потому что это важно — наш покой охранять. Все друзья его собрались здесь, потому что они понимают, что это важно и никто не будет отлынивать от этого», — подчеркнула она.

Еще один присутствующий в военкомате Солнечногорска индивидуальный предприниматель Руслан рассказал, что пришел на проводы друга. Сам собеседник «360» повестку пока не получил, но подчеркнул, что находится в ожидании.

«Пока пришел поддержать товарища, потом буду уточнять по поводу повестки. Но вообще, это выбор каждого. Каждый для себя должен это понять. Я сам не против [мобилизации], сам бывший военный. Девять лет отслужил и считаю, что это правильный выбор», — подчеркнул Руслан.

В рамках объявленной в России частичной мобилизации призывают тех, кто уже прошел службу в армии, имеет опыт боевых действий и востребованную военно-учетную специальность. В этот список вошли стрелки, танкисты, артиллеристы, связисты, водители, механики-водители.

Об этом в ходе совещания правительства Подмосковья рассказал главный военный комиссар региона Алексей Астахов. Он добавил, что в Московской области сегодня работает 61 призывная комиссия, куда повестками вызывают жителей.

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