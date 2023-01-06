Подмосковье 06 января 2023, 22:37 Богослужения на Рождество пройдут в четырех храмах Троице-Сергиевой лавры в Подмосковье Фото: Дмитрий Зайчиков

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Сотни паломников и верующих прибудут на рождественскую службу в Троице-Сергиеву лавру в Сергиевом Посаде. Богослужения в ночь с шестого на седьмое января проведут здесь в четырех храмах.

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«Каждый православный храм по-особенному готовится к этому празднику. Многое, конечно, сокрыто от глаз людей, например, это тщательная подготовка. Братья Лавры задолго до праздника начинают украшать храмы, чтобы все верующие, пришедшие в обитель, увидели все то великолепие, которое подготовили к праздничной службе», — сказал иеромонах Поликарп (Тибанов), заведующий паломническим центром Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.

Фото: Дмитрий Зайчиков

Богослужения в Рождественскую ночь пройдут в четырех храмах — Успенском соборе, Покровском храме Московской духовной академии, Трапезном храме и Семинарском храме преподобного Иоанна Лествичника. Ровно в полночь в Успенском соборе и Трапезном храме начнутся ранние литургии.

К празднику в храмах были установлены живые ели, а в монастырской пекарне изготовили рождественских агнцев.

«Все молящиеся в храме чествуют приближение праздника. Потому что все украшение направлено, чтобы люди восприняли всем сердцем то, что происходит в действительности. Красота храма, красота облачений, красота самой службы — все направлено на то, чтобы прославить родившегося Спасителя», — отметил иеромонах Поликарп (Тибанов).

Также в честь Рождества Христова на территории Троице-Сергиевой Лавры перед службами по традиции зазвучит звон одного из самых больших действующих колоколов в России — Царь-колокола, вес которого составляет 72 тонны.

Ранее сообщалось, что старейший священник Подмосковья поздравил верующих с Рождеством.

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