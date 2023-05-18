Подмосковье 18 мая 2023, 10:14 «Боевые товарищи делятся опытом». Доброволец СВО рассказал о служебной подготовке в Балашихе

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Московский областной пункт отбора граждан на военную службу по контракту открылся на Восточном шоссе в Балашихе в конце апреля. Там добровольцы могут пройти все этапы заключения контракта и подготовиться к службе в зоне СВО.

В новом центре контрактники могут оформить все документы, пройти медкомиссию, открыть счет в банке, проконсультироваться с юристом, получить справки для всех льгот и выплат. Им предоставляют трехразовое питание, обмундирование и проживание.

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Там также есть учебные классы, зал для тренировок и спортивный городок. Рекрутов готовят опытные инструкторы и ветераны боевых действий.

«Я работал на складах и никогда не служил. На то у меня есть уважительная причина — моя мать инвалид, я ее опекун. На СВО у меня пошел одноклассник, я решил тоже пойти. Пришел в военкомат, узнал, как и что, и приехал в Балашиху. Родину нужно защищать. Мама мое решение уважает и очень ждет дома. В центре все рассказывают понятно, доводят до сведения, как оно там будет. Здесь все боевые, которые прошли через это», — рассказал доброволец Евгений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об уникальности этого центра в Балашихе. Он отметил, что одновременно проходить подготовку там смогут до 500 человек.

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