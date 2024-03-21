Подмосковье 21 марта 2024, 15:12 Боец СВО из Балашихи приобрел систему видеонаблюдения и игрушки для детского дома в Луганске Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Депутат Балашихи, отправившийся добровольцем в зону специальной военной операции, Леонид Любимцев помог детскому дому в Луганске. Он вместе с товарищами приобрел систему видеонаблюдения для учреждения, а также сладости и игрушки для детей.

Бойцам за поддержку детского дома вручили благодарственное письмо от Министерства здравоохранения Луганской Народной Республики.

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«Мой коллега, депутат городского совета, добровольно ушел в зону спецоперации в прошлом году. Вместе с группой военных он помог детям одного из учреждений в Луганске. В доме ребенка живут дети с различными заболеваниями и сироты, родители которых погибли еще в 2014 году», — сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообещал оказать поддержку семьям участников специальной военной операции из Балашихи.

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