Подмосковье 02 декабря 2022, 21:19 «Боец и настоящий герой!» Андрей Воробьев встретился с добровольцем СВО Глава Подмосковья Воробьев помог добровольцу СВО решить вопросы с выплатами за ранения

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В Московской области наградили участников спецоперации за проявленный героизм. Выяснилось, что в зоне СВО находился и сотрудник поста контроля подмосковного дома правительства Дмитрий. Глава региона Андрей Воробьев тепло поприветствовал его и пообещал решить проблемы с полагающимися ему выплатами.

Губернатор рассказал, что охранника узнали его сослуживцы, которых отмечали за героизм. Андрей Воробьев пригласил его за стол и расспросил о службе. Мужчина ответил, что получил три ранения, а одна пуля застряла в позвоночнике. Доброволец рассказал, что до сих пор не получил положенные компенсации.

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«Ну мы это все решим. Вы нас охраняете, сказали бы, даже неудобно. Вот ваши сослуживцы встретились. Казалось бы, не думал, не гадал», — отметил Андрей Воробьев.

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Губернатор подчеркнул, что Дмитрий не сдался в плен и последним из своего отряда вышел из боя.

«Боец и настоящий герой! Все выплаты Дмитрию уже перевели. Спасибо Минобороны. Гордимся тем, что рядом с нами работают такие люди», — добавил Андрей Воробьев.

Ранее губернатор вручил отличившимся участникам СВО государственные награды. На встрече присутствовали и члены их семей.