Подмосковье 03 апреля 2024, 11:10 Боеприпас времен Великой Отечественной войны ликвидировали в Волоколамске ГКУ МО "Мособлпожспас"

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В понедельник, 1 апреля взрывотехники из специализированного поисково-спасательного отряда № 2 «Мособлпожспаса» обезвредили еще один боеприпас времен Великой Отечественной войны, найденный в Подмосковье. На этот раз снаряд обнаружили в селе Осташево Волоколамского округа.

В «Систему-112» позвонили жители села Осташево, которые обнаружили на берегу реки Рузы опасный предмет. На место прибыли спасатели, которые идентифицировали боеприпас как 50-миллиметровую минометную мину.

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«Находка не несла угрозы жилому сектору, поэтому с соблюдением необходимых мер безопасности специалисты ликвидировали боеприпас прямо на месте обнаружения. Работники 203-й пожарно-спасательной части „Мособлпожспас“ обеспечили взаимодействие взрывотехников с сотрудниками экстренных служб Волоколамского округа до полной ликвидации боеприпаса», — отметил заместитель начальника территориального управления № 3 Андрей Образцов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил спасателей и кинологов, работавших в Crocus City Hall после теракта.

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