Подмосковье 22 марта 2024, 17:57 Бобслеисты из Подмосковья заняли весь пьедестал почета на чемпионате России Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области

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​Подмосковные спортсмены завоевали золотую, серебряную и бронзовую медали на чемпионате России по бобслею. В Минспорте Московской области рассказали, кто отличился на соревнованиях.

​В соревнованиях двухместных экипажей не было равных тандему Ростислава Гайтюкевича и Михаила Мордасова. На втором месте расположился еще один подмосковный дуэт бобслеистов — Степан Дубинко и Алексей Лаптев. На третью ступень пьедестала поднялись Алексей Стульнев и Александр Ефимов. Весь пьедестал почета у «двоек» достался Подмосковью.

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Бобслеисты представляют Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области.

​Чемпионат России проходит с 21 по 23 марта в городе Сочи.

Недавно губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске. Это первый объект с искусственным льдом в городском округе.

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