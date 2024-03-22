22 марта 2024, 17:57
Бобслеисты из Подмосковья заняли весь пьедестал почета на чемпионате России
Подмосковные спортсмены завоевали золотую, серебряную и бронзовую медали на чемпионате России по бобслею. В Минспорте Московской области рассказали, кто отличился на соревнованиях.
В соревнованиях двухместных экипажей не было равных тандему Ростислава Гайтюкевича и Михаила Мордасова. На втором месте расположился еще один подмосковный дуэт бобслеистов — Степан Дубинко и Алексей Лаптев. На третью ступень пьедестала поднялись Алексей Стульнев и Александр Ефимов. Весь пьедестал почета у «двоек» достался Подмосковью.
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Бобслеисты представляют Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области.
Чемпионат России проходит с 21 по 23 марта в городе Сочи.
Недавно губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске. Это первый объект с искусственным льдом в городском округе.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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