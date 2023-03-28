Подмосковье 28 марта 2023, 10:36 Бобслеисты из Подмосковья заняли весь пьедестал на чемпионате России в Сочи

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Подмосковные бобслеисты заняли все призовые места в соревнованиях двоек на всероссийском чемпионате. Об этом сообщили в Минспорте региона.

На первую ступень пьедестала почета поднялся олимпийский экипаж Ростислава Гайтюкевича и Алексея Лаптева. За ними расположилась двойка Кирилла Голубева и Ильи Малых. Третьими стали Степан Дубинко и Александр Ефимов.

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​Сборная повторила прошлогодний триумф чемпионата России, когда все места в соревнованиях двоек также были заняты подмосковными спортсменами.

Чемпионат по бобслею будет продолжаться в Сочи до 1 апреля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о капитальном ремонте 50 спортивных объектов. На эти цели выделили около 11 миллиардов рублей до 2027 года.

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