Подмосковье 11 марта 2024, 12:04 Блогеры раздали цветы жительницам Воскресенска на праздничной акции

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Блогеры из Воскресенска провели праздничную акцию к 8 Марта. Они приехали на парковку в центре города на машине, украшенной мимозами, и раздали цветы жительницам округа.

Воскресенские блогеры постоянно снимают разные ролики, к 8 Марта они придумали новый проект «Мимозомобиль».

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«Автомобиль марки BMW обклеили полностью мимозой, ушло на это более 15 килограммов цветов. Работу выполняли более 12 часов, чтобы успеть к празднику. Хотели поднять настроение людям, подарить дамам нашего города цветы», — рассказал руководитель проекта «Мимозомобиль» Артем Морозенко.

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

Участники акции дарили цветы жительницам города и фотографировали их около необычной машины.

«Это для любви, для хорошего настроения, для эмоций и красок в жизни, которых сейчас очень не хватает. Все работают, все устают, а здесь посреди города такой праздник. Дарим цветы и радуем женщин», — рассказала креативный менеджер проекта Елизавета Асанова.

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