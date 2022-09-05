Важное 05 сентября 2022, 12:29 (обновлено: 05 сентября 2022, 17:33) Поделиться Telegram

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Viber Андрей Воробьев назвал преимущества промышленной ипотеки в Подмосковье Глава Подмосковья Воробьев напомнил о преимуществах промышленной ипотеки РИА «Новости»

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Предприниматели Московской области могут получить до 500 миллионов рублей по программе промышленной ипотеки, заявил губернатор Андрей Воробьев. По его словам, это позволит представителям бизнеса заходить на площадки в короткие сроки.

Губернатор подчеркнул, что благодаря промышленной ипотеке появилась возможность дополнительно готовить производственные цеха и площади.

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«И тем, кто начинает бизнес, по льготной ставке (под 3 или 5% — сейчас это обсуждается) до 500 миллионов рублей будут такие промышленные ипотечные кредиты выдаваться», — отметил Воробьев.

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По словам главы региона, за первое полугодие в Подмосковье привлекли инвестиции на 500 миллиардов рублей. Воробьев назвал это хорошей динамикой, которую следует сохранять в дальнейшем.

«Это хороший темп, если мы так же успешно завершим второе полугодие», — добавил губернатор.

В Московской области начнут действовать новые меры поддержки предпринимателей. Речь идет о компенсации за покупку промышленного оборудования, а также о возмещении затрат на создание инженерных коммуникаций и очистных сооружений.

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