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05 сентября 2022, 12:29

(обновлено: 05 сентября 2022, 17:33)

Андрей Воробьев назвал преимущества промышленной ипотеки в Подмосковье

Глава Подмосковья Воробьев напомнил о преимуществах промышленной ипотеки

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Предприниматели Московской области могут получить до 500 миллионов рублей по программе промышленной ипотеки, заявил губернатор Андрей Воробьев. По его словам, это позволит представителям бизнеса заходить на площадки в короткие сроки.

Губернатор подчеркнул, что благодаря промышленной ипотеке появилась возможность дополнительно готовить производственные цеха и площади.

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«И тем, кто начинает бизнес, по льготной ставке (под 3 или 5% — сейчас это обсуждается) до 500 миллионов рублей будут такие промышленные ипотечные кредиты выдаваться», — отметил Воробьев.

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По словам главы региона, за первое полугодие в Подмосковье привлекли инвестиции на 500 миллиардов рублей. Воробьев назвал это хорошей динамикой, которую следует сохранять в дальнейшем.

«Это хороший темп, если мы так же успешно завершим второе полугодие», — добавил губернатор.

В Московской области начнут действовать новые меры поддержки предпринимателей. Речь идет о компенсации за покупку промышленного оборудования, а также о возмещении затрат на создание инженерных коммуникаций и очистных сооружений.

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