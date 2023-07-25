Подмосковье 25 июля 2023, 13:01 Благоустройство центральной площади в Пущине вышло на завершающую стадию Министерство благоустройства Московской области

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В городе Пущино завершаются работы по благоустройству территории «Таблетки» от бульвара Иерусалимского до улицы Парковой. Проект включает обновление центральной городской площади наукограда на территории бывшего парка аттракционов.

«Мы провели масштабную реконструкцию центральной городской площади — этот проект победил на пятом Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах. Сейчас работы на стадии завершения. Территория почти готова к открытию», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

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В центре города появилось еще одно место притяжения. Здесь разбили цветники, проложили новые прогулочные маршруты, установили площадки для детей и спортсменов. На территории сделали амфитеатр для камерных выступлений, здесь же разместили небольшой павильон кафе с летней верандой. Обновленное пространство украсили малыми архитектурными формами и новыми светильниками.

Три проекта из Егорьевска, Хотькова и Каширы победили на VIII Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.