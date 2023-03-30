Подмосковье 30 марта 2023, 21:21 Благоустройство Центрального парка в Долгопрудном завершат осенью Пресс-служба Министерства благоустройства Московской области

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Центральный парк культуры и отдыха продолжают благоустраивать в Долгопрудном. Работы планируют завершить осенью текущего года, сообщил министр благоустройства Михаил Хайкин во время рабочего визита губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в Долгопрудный.

«Центральный парк Долгопрудного — главное место отдыха местных жителей. В 2021 году мы здесь уже проводили некоторые работы по благоустройству. Обновили хоккейную площадку, установили детскую игровую и танцевальную площадки»,— рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Пресс-служба Министерства благоустройства Московской области

Министр добавил, что в ноябре прошлого года в Долгопрудном приступили к комплексной модернизации парка в рамках президентского проекта «Жилье и городская среда».

В ходе благоустройства будут обустроены входные группы, обновят дорожно-тропиночную сеть, историческую аллею и произведут устройство сухого фонтана. Также в парке будет построены скейт-парк, установят большую и малую сцену для проведения мероприятий, создадут амфитеатр. В парке установят современную систему уличного освещения и проведут озеленение.

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев обсудил с жителями Долгопрудного улучшение транспортной инфраструктуры.

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