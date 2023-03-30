Важное 30 марта 2023, 20:21 Будем искать оптимальные варианты. Воробьев обсудил проблемы транспорта в Долгопрудном Воробьев обсудил с жителями Долгопрудного улучшение транспортной инфраструктуры Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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В городском округе Долгопрудный пять железнодорожных станций вошли в систему МЦД. Одна из самых востребованных у пассажиров — станция Долгопрудная. Каждый день ей пользуются около 12 тысяч человек. Жителей волнуют планы дальнейшего развития транспортной инфраструктуры городского округа. На интересующие их вопросы ответил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своей рабочей поездки.

Глава региона отметил, что для системного решения вопроса требуется удобная и безопасная схема, которая сделает стыковку разных видов транспорта в Долгопрудном простой и максимально бесшовной.

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Воробьев обратил внимание, что все пожелания жителей постараются максимально учесть, чтобы заметно повысить качество транспортного обслуживания.

На сегодняшний день от станции Долгопрудная курсируют 15 автобусных маршрутов. По словам пассажиров, порой транспорт опаздывает. Помимо этого, водители иногда высаживают людей далеко от бордюра. Для пенсионеров или тех, кто едет с маленькими детьми, это становится проблемой.

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Рассказали губернатору и о случаях, когда у пассажиров просят оплатить проезд наличными или переводом на карту. Иногда билет пробивают с недостоверной информацией о поездке — с неверной стоимостью или конечной точкой маршрута. Губернатор, выслушав жалобы, поручил разобраться с этими случаями и напомнить перевозчикам об их ответственности.

Еще одна просьба жителей касалась новой остановки на автобусном маршруте 1А. По их мнению, ее необходимо добавить возле спорткомплекса «Салют». В остальном нареканий к этому маршруту у пассажиров не было.

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Воробьев отметил, что современные автостанции, четкое расписание и вместительные автобусы — один из частых запросов жителей Подмосковья. Поэтому в регионе реализуют масштабную программу по ремонту вокзалов, обновлению подвижного состава, обустройству выделенных полос для общественного транспорта и остановочно-разворотных площадок.

В Долгопрудном создали три полосы для автобусов: на Лихачевском шоссе, Лихачевском проспекте и проспекте Пацаева, которые позволяют экономить в пути порядка шести минут. Также слышим ваши предложения по корректировке маршрутов. Будем анализировать и искать оптимальные варианты. Андрей Воробьев губернатор Московской области

Жители поделились не только проблемами, которые, на их взгляд, требуется исправить, но и отметили плюсы. В частности, им очень нравится, что на местных маршрутах очень комфортные и теплые автобусы, а по праздникам, например в День защитника Отечества и Международный женский день, можно ездить бесплатно.

«Я уверена, что все появится, потому что наши просьбы всегда услышаны. Вот мы просили, чтобы появилась усовершенствованная станция МЦД, — она появилась», — отметила одна из участниц встречи Оксана Печникова.

Она поблагодарила губернатора за внимание к просьбам жителей Московской области, такие встречи и живое обсуждение перспектив развития региона.