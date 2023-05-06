Подмосковье 06 мая 2023, 23:56 Благоустройство Тайнинского парка в Мытищах начнут в июне 2023 года

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В июне 2023 года в Мытищах начнут благоустраивать Тайнинский парк. Там увеличат число пешеходных дорожек, отремонтируют существующие, добавят больше фонарей и сделают современную детскую площадку площадью 650 квадратных метров.

На объекте установят игровые комплексы, качели, скамейки, балансиры, беседка и элементы, которые будут деревянными. Покрытие площадки сделают из щепы. Также учли просьбу жителей по поводу сохранения зеленых насаждений. Вырубки на данной территории не будет, парк по-прежнему останется тенистым.

На территории парка находится спортивная площадка, которую также приведут в порядке. В рамках программы «Безопасный регион» парк оснастят системой видеонаблюдения.

Работы завершат до конца года.

Также в 2023 году в Мытищах приведут в порядок 22 дворовые территории, 16 народных троп, два парка и четыре сквера, два пространства для активного отдыха и три территории, прилегающие к объектам социальной инфраструктуры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве в Лобне. В этом году там планируют преобразить лесопарк и парк «Киово».

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