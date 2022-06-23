Благоустройство сквера на улице Рощинская в Ивантеевке готово на 35%

В Ивантеевке Пушкинского городского округа продолжается благоустройство сквера. Территорию полностью обновят к началу осени.

Как отметил глава Минблагоустройства области Михаил Хайкин, сквер на улице Рощинской — одно из любимых мест отдыха местных жителей. Территория вошла в план благоустройства на 2022 год.

«К работам на объекте подрядная организация приступила в мае. На сегодня работы по реконструкции сквера выполнены на 35%», — рассказал министр.

Источник фото: телеканал «360»

Территория, которую затронут работы, занимает почти два гектара. Там появятся яркая игровая зона для детей с нескользящим покрытием, спортивная площадка с тренажерами, зона отдыха с теневыми навесами, установят скамейки и урны. Также в сквере появятся пешеходные дорожки из широкоформатной плитки, отремонтируют ротонду и высадят зеленые насаждения. Реконструкция завершится к началу осени.