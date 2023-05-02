Подмосковье 02 мая 2023, 18:36 Благоустройство сквера на улице Крылова началось в Пушкино министерство благоустройства

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В Пушкино началось благоустройство сквера на улице Крылова перед зданием администрации и ЗАГСа. Об этом сообщили в министерстве благоустройства Московской области.

«Благоустраиваемая территория — это излюбленное место молодоженов для фотосессий. В прошлом году в ходе второго общероссийского голосования за объекты благоустройства, за обновление данной локации высказалось больше всего жителей — сквер получил свыше 10,8 тысячи голосов», — сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

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Территория станет современным прогулочным пространством с арт-объектами уже к осени. Работы проведут по нацпроекту «Жилье и городская среда». Согласно проекту, в сквере обновят пешеходные дорожки, создадут место для тихого отдыха со скамейками, качелями и фонтанами. Ожидается, что центром притяжения станет специальная площадка для фотосессий с буквенной инсталляцией «Любовь».

Сейчас на территории разбирают старое покрытие из плитки, демонтируют фонтан, а также устраивают кабельные трассы наружного освещения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что благоустройство Ольгинского лесопарка в Балашихе завершат к июню. Там уже открыли велопрокат, парковку, площадку для выгула питомцев, появились новое футбольное поле и тренажеры.

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