Важное 28 апреля 2023, 11:15 Лесопарк в Балашихе преобразится к началу июня — Андрей Воробьев Андрей Воробьев: Ольгинский лесопарк в Балашихе благоустроят к 1 июня

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Благоустройство Ольгинского лесопарка завершат к июню в Балашихе. Уже открыли велопрокат, парковку, площадку для выгула питомцев, появились новое футбольное поле и тренажеры, а к лету все озеленят и облагородят, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Преображение проходит с минимальным вмешательством в экосистему.

Ольгинский лесопарк охватывает свыше 70 гектаров, и частично масштабное благоустройство уже завершили. Появилась парковка на 70 мест, сделали детскую игровую зону и площадку для выгула домашних питомцев.

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«Балашиха — самый крупный муниципалитет по числу жителей, где проживают почти 550 тысяч человек. Застройка достаточно плотная, близко столица. Наша задача, чтобы такие города не превращались в каменные джунгли и везде был зеленый уголок для отдыха», — отметил Андрей Воробьев.

Жители просили, чтобы в лесопарке можно было устроить пикник с семьей, отдохнуть в тени в жаркие дни, кататься на велосипедах и лыжах.

Уже через месяц, к концу мая, планируем закончить основную часть благоустройства, чтобы к лету все было готово. Андрей Воробьев

Руководитель объединенной дирекции парков в Балашихе Артем Константиновский отметил, что лесной массив максимально сохраняют при благоустройстве.

«Все работы планировались и выполнялись с учетом лесной инфраструктуры, чтобы не повредить зеленые насаждения. При формировании лыжной трассы и дорожки для пешеходов мы старались максимально обходить живые деревья, чтобы избежать вырубки», — объяснил он.

Что еще изменилось?

Лесопарк — одно из самых любимых мест отдыха у жителей Балашихи. Там уже обустроили места для занятий спортом, среди которых футбольное поле с искусственным газоном и воркаут-зона.

По просьбе спортивно-патриотического движения «Троянцы» сделали тренажерную площадку для развития физических навыков у детей и взрослых. Все пожелания учли и реализовали.

Вообще в проекте у нас 50 таких лесопарков. Этот большой — почти 80 гектаров. Благоустройство здесь будет продолжаться и дальше. Андрей Воробьев

Кроме того, по словам губернатора, важно привлекать в парки малый бизнес. Это помогает создавать кафе, лодочные станции и не только.

Для предпринимателей упростили услугу, которая позволяет открывать сезонные летние заведения. Если раньше договор нужно было ждать минимум 30 дней, то теперь все можно оформить на «Госуслугах» за несколько часов.

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