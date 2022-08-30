Благоустройство привокзальной площади в Электростали выполнили на 70%

Новые очертания обретает привокзальная площадь в Электростали. Ее реконструкция завершится к концу сентября — об этом рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

«Обновленное пространство не только украсит центральную часть Электростали, но и оживит территорию за счет создания мест для отдыха», — уточнил Хайкин.

Общая площадь благоустраиваемой территории — 1,6 гектара. В рамках благоустройства пешеходные зоны замостят тротуарной плиткой, заменят дорожное покрытие, сформируют зеленые зоны для отдыха со скамьями и урнами, установят светильники, обустроят парковку. Здесь также появятся автобусные остановки. Вдоль пешеходных зон сделают дорожные ограждения, а главным украшением площади станет арт-объект «Сферическая панорама».

На сегодняшний день выполнено 70% от общего объема работ. Сейчас строители готовят поверхности под укладку тротуарной плитки и монтируют ограждения. Все работы ведутся в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

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