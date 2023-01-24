Подмосковье 24 января 2023, 10:22 Благоустройство площади у Ледового дворца «Кристалл» в Электростали начнется весной

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Национальный проект «Жилье и городская среда» продолжат реализовывать в Подмосковье по поручению губернатора Андрея Воробьева. В частности, уже весной в Электростали начнется благоустройство центральной городской площади у Ледового дворца спорта «Кристалл».

«Это будет один из важнейших городских проектов. Концепция благоустройства территории разработана с учетом предложений жителей», — рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

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При реконструкции полностью обновят центральную площадь и приведут в порядок территорию вокруг пруда. При этом сохранятся аллея и площадка, где проходят массовые мероприятия. Здесь заменят плиточное покрытие, сформируют небольшие зеленые холмы в виде треугольников, где высадят деревья и газон.

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Вокруг пруда появится настил с различными уровнями и амфитеатрами, которые превратят берега в активную зону отдыха. Здесь появятся качели и спортивная площадка. Предусмотрен даже амфитеатр для диджеев.

На площади появится комната матери и ребенка, туалетный модуль и кафе. Общий характер благоустройства призван сохранить большое открытое пространство, сделав его более комфортным и уютным для жителей разных возрастов.

Губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что тесный контакт с жителями служит ключом к успеху на пути к переменам. Поэтому все масштабные проекты по преображению городов обязательно проходят через публичные слушания.

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