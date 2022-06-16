Благоустройство парка Толстого начали в Химках

Парк имени Л. Н. Толстого в Химках продолжают благоустраивать. Первый этап работ завершится к концу осени этого года. Каким станет любимое место жителей Химок рассказал глава округа Дмитрий Волошин.

Парк культуры и отдыха имени знаменитого писателя частично закрыли на реконструкцию. Территория получит новую дорожно-тропиночную сеть, обновят освещение, скамейки и систему видеонаблюдения, появится зона фудкорта, скейт-парк и памп-трек. Глава городского округа Дмитрий Волошин рассказал о том, каким станет место притяжения после ремонта.

«Парк станет современным и будет отвечать последним парковым тенденциям. Это лучшее место для отдыха в Старых Химках — зеленая зона, где можно прогуляться в тени деревьев и прокатиться на велосипеде», — отметил Волошин.

Первый этап благоустройства планирую завершить к концу осени этого года. Полностью работы завершат в 2023 году. Заметные преображения ждут парк весной следующего года — там обустроят набережную, пляжные зоны, отремонтирую концертную эстраду, проложат эко-тропы и установят детские площадки.

Парк Толстого — старейший парк города, в этом году он отметит свое 75-летие. Великий русский писатель останавливался на его территории у инженера Дубяго, чтобы поохотиться в местных лесах.