Подмосковье 26 апреля 2023, 13:36 Благоустройство Парка Победы началось в Краснозаводске министерство благоустройстваа

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Проект, победивший на всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, начали реализовывать в Краснозаводске. Рабочие вышли на площадку в Парк Победы.

«Проект выиграл в номинации „Малые города“ с населением до 20 тысяч человек. Для реализации мы получили федеральный грант в размере 70 миллионов рублей. Площадь благоустройства составит 3,5 гектара», — сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

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В парке сделают пешеходный маршрут, поставят большую площадку для детей, откроют пункт проката и обслуживания велосипедов. Для любителей тенниса установят столы, а для владельцев собак сделают площадку для выгула.

Строители уже вышли на площадку. Окончание работ запланировано на осень.

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