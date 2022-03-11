Благоустройство Ольгинского лесопарка обсудили с жителями Балашихи

В Балашихе состоялись обсуждения благоустройства Ольгинского лесопарка. Вопрос сотрудники администрации рассматривают с жителями не в первый раз.

На таких встречах активисты, местные сообщества и неравнодушные горожане могут выразить свои пожелания по благоустройству. Обратная связь и диалог с горожанами повышают эффективность проекта.

Ольгинский лесопарк преобразят по программе «Парки в лесу». Она предполагает минимальное вмешательство в природу при проведении работ. Планируют обустроить дорожки для прогулок, установить лавочки и освещение. Пожелания жителей округа учтут на каждом этапе проектирования. Несколько идей предложил и Назарий Гриневич.

«Проект Назария мы видели. Единственное, некоторые жители не поддерживают какие-то моменты и реализацию отдельных элементов, потому что они очень существенные. Но в любом случае проект передадим проектной организации для обсуждения и включения отдельных мероприятий в общий проект по благоустройству лесопарка», — пояснил начальник управления благоустройства администрации Балашихи Максим Сидоркин.

Благоустройство лесопарка жители определили голосованием на «Доброделе» еще в 2019 году. В ближайшее время начнется проектировка. К самим работам планируют приступить в 2023 году.