Благоустройство новой зоны отдыха в Клину завершится в ноябре

Строители приступили к планировке территории, энергетики завершили устройство кабельной трассы под наружное освещение. Благоустройство зоны отдыха вдоль Демьяновского проезда в Клину выполнено на 30%.

В настоящее время на объекте укладывают бордюры и плитку, готовят основание из щебня под резиновое покрытие. Кроме того, рабочие приступили к строительству сцены и амфитеатра.

«Благодаря победе на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в Клину новые очертания обретает территория вблизи стадиона „Строитель“ и вдоль Демьяновского проезда. Здесь планируем создать многофункциональную зону отдыха, которая бы удовлетворила запросы горожан и гостей города», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин. Он уточнил, что работы выполнены на треть, а завершить благоустройство планируется в ноябре.

У жителей Клина появятся площадь для проведения мастер-классов с павильонами ремесленной продукции, зона тихого отдыха с экспозицией истории города и арт-объектами, прогулочный настил со смотровой площадкой и лекторием, летний кинотеатр, геопластика с игровыми элементами и многое другое.

Проект благоустройства зоны отдыха вдоль Демьяновского проезда и стадиона «Строитель» является победителем V Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

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