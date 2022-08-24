Благоустройство Михайловской набережной проверили в Коломне

Сотрудники Главного управления содержания территория Подмосковья проверили качество состояние обновленной Михайловской набережной в Коломне. Также представители органов власти обсудили дальнейшую реализацию проекта «Комфортная городская среда» в округе.

Представители министерств, администрации округа и депутаты встретились в конькобежном центре «Коломна». Там они обсудили уже благоустроенные территории и планы работ на будущее. Глава ГУСТ Светлана Аипова отметила, что ведомство регулярно проводит проверки территорий после их облагораживания.

«Новые благоустроенные объекты должны служить жителям как можно дольше и не терять своей эстетической привлекательности. На встрече был сделан акцент на необходимость своевременной уборки территорий», — сказала она.

Аипова отметила, что большой отклик ведомство получило от представителей движения «Молодая гвардия», которые помогают контролировать территории при помощи цифровых систем.

На встрече выступила двукратный призер Олимпийских игр Екатерина Лобышева. Она отметила важность контроля благоустройства, чтобы на территориях не было недоработок.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о шести городах Подмосковья, которые победили в конкурсе по благоустройству. На полученные гранты они смогут реализовать свои проекты.