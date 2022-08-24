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    24 августа 2022, 17:41

    Благоустройство Михайловской набережной проверили в Коломне

    Александра Перепечаева, Анастасия Сазонова

    Сотрудники Главного управления содержания территория Подмосковья проверили качество состояние обновленной Михайловской набережной в Коломне. Также представители органов власти обсудили дальнейшую реализацию проекта «Комфортная городская среда» в округе.

    Благоустройство Михайловской набережной проверили в Коломне

    Представители министерств, администрации округа и депутаты встретились в конькобежном центре «Коломна». Там они обсудили уже благоустроенные территории и планы работ на будущее. Глава ГУСТ Светлана Аипова отметила, что ведомство регулярно проводит проверки территорий после их облагораживания.

    «Новые благоустроенные объекты должны служить жителям как можно дольше и не терять своей эстетической привлекательности. На встрече был сделан акцент на необходимость своевременной уборки территорий», — сказала она.

    Благоустройство Михайловской набережной проверили в Коломне | Изображение 1

    Аипова отметила, что большой отклик ведомство получило от представителей движения «Молодая гвардия», которые помогают контролировать территории при помощи цифровых систем.

    Благоустройство Михайловской набережной проверили в Коломне | Изображение 2

    На встрече выступила двукратный призер Олимпийских игр Екатерина Лобышева. Она отметила важность контроля благоустройства, чтобы на территориях не было недоработок.

    Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о шести городах Подмосковья, которые победили в конкурсе по благоустройству. На полученные гранты они смогут реализовать свои проекты.