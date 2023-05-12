Подмосковье 12 мая 2023, 09:54 Благоустройство лесопарка в Лобне завершится в конце мая министерство благоустройства

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Обновление Лобненского лесопарка подходит к концу — об этом сообщили в Министерстве благоустройства Московской области. Завершить работы планируется в конце мая.

«В лесопарке уже многое сделано: смонтированы входные группы, установлен павильон проката и туалетный модуль, проложены дорожки. Нам осталось довести до конца обустройство парковки и монтаж наружных сетей», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

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Протяженность дорожек для пешеходов составляет 3,4 километра. В лесопарке оборудованы вело-лыжная трасса и эко-тропа. Уже готовы площадки для детей и спортсменов, созданы места для спокойного отдыха. К услугам жителей павильоны проката и кафе.

Парк «Киово» в Лобне тоже преобразится в 2023 году — об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Вместе с тем изменится облик еще трех ключевых мест отдыха в этом городском округе. Среди них два сквера и Центральный парк.