Подмосковье 07 апреля 2023, 12:10 Благоустройство лесопарка «Дубки» в Апрелевке начнется в мае

Читать 360tv в

Лесопарк «Дубки» в Наро-Фоминском округе ожидает большое обновление в этом году. Уже в мае здесь должны начаться работы по благоустройству.

«Перед нами стоит задача сделать лесную территорию удобной для посещения, при этом не нарушить природный баланс. Кроме того, мы учитываем пожелания жителей в работе», — отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Реклама

В парке появятся зона проката и кафе, детская игровая площадка и огороженная территория для выгула собак, пешеходные дорожки и скамейки. Для приверженцев ЗОЖ установят уличные тренажеры, а зимой проложат лыжные маршруты.

Планируется обустроить в лесопарке площадки для отдыха с беседками и модульные туалеты. К работам собираются приступить уже в конце весны. Благоустройство завершат в следующем году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал задействовать все ресурсы для весенней уборки дорог и дворов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».