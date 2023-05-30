30 мая 2023, 17:48
Благоустройство исторического центра и набережной началось в Зарайске
Министерство благоустройства Подмосковья сообщило о старте работ сразу на трех объектах в Зарайске. В этом году здесь обновят общественные пространства вокруг кремля, на улице Музейной и набережной реки Осетр.
«В 2018 году мы начали работы по благоустройству в историческом центре города и это позволило создать комфортное пространство для жителей. В этом году работы будут продолжены. Мы хотим, чтобы Зарайск стал одним из самых современных малых городов России и туристической жемчужиной Подмосковья», — рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.
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Работы по благоустройству в Зарайске разбиты на три контракта. По улице Музейной планируется уложить покрытие из гранитной плитки и асфальта, сделать современное освещение и разместить малые архитектурные формы. Здесь появятся цветники и газоны.
Вокруг кремля сделают тротуары из гранитной плитки и асфальта, пешеходные дорожки. Территорию дополнительно осветят и украсят озеленением.
На набережной реки Осетр положат деревянные настилы, установят малые архитектурные формы. Для маленьких детей сделают игровые площадки, а для их родителей — удобные амфитеатры. Здесь появится сеть дорожек с разными видами покрытий.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что 170 тысяч человек прошли опрос по благоустройству. По его словам, основная цель — преображать регион с учетом предложений жителей.
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Благоустройство
Зарайск
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