Подмосковье 23 ноября 2023, 11:33 Благоустройство «Дубровицкого леса» в Подольске пройдет в 2024 году Телеканал «360»

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Благоустройство «Дубровицкого леса» продолжится в Подольске в 2024 году. К лету в лесопарке обустроят новые дорожки и установят детскую площадку.

Лесопарк посетил исполняющий обязанности главы городского округа Подольск Григорий Артамонов. Сейчас там действуют пункт проката, кафе, спортивная школа и две лыжероллерные трассы протяженностью 2,5 и пять километров.

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В середине декабря строители начнут благоустройство второй части «Дубровицкого леса». Слева от спортивных трасс обустроят дорожки со специальным покрытием. Их протяженность составит около девяти тысяч квадратных метров.

«Жителям должно понравиться. Это будет дорожно-тропиночная сеть с установленными лавочками, урнами, также будет детская площадка порядка 500 метров квадратных», — рассказал руководитель проекта Борис Хабаров.

Кроме того, Григорий Артамонов поручил организовать дополнительную парковку, доработать канализацию объектов и увеличить количество камер видеонаблюдения. Масштабное благоустройство планируют завершить в начале лета.

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