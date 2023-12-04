04 декабря 2023, 20:41
Благоустройство бульвара Болотова завершили в Пущине
Проект по благоустройству бульвара Болотова в городском округе Пущино завершился в 2023 году. В следующем году планируется закончить оставшиеся работы по возведению АХП подпорных стенок и установить декоративные кожухи на шкафах.
Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин отметил, что решение о благоустройстве территории было принято с участием местных жителей, 87% из которых высказались в пользу существенного обновления бульвара. При этом граждане выразили желание сохранить исторический облик местности.
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В рамках благоустройства выполнили демонтажные работы, уложили плиточное покрытие, высадили деревья и кусты, а также установили малые архитектурные формы. Также была завершена установка подпорных стенок из бетона, облицовка стенок клинкером и установка крышек из архитектурного бетона.
Кроме того, на территории бульвара установили новые системы освещения и видеонаблюдения с целью усиления безопасности жителей и посетителей округа.
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Благоустройство
Пущино
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