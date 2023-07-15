Подмосковье 15 июля 2023, 04:00 Благоустройство бульвара Болотова в Пущине завершится к сентябрю Министерство благоустройства Московской области

Читать 360tv в

В Пущине начались работы по благоустройству бульвара Болотова. В Министерстве благоустройства Московской области заявили, что решение о приведении территории в порядок приняли совместно с местными жителями.

«Перед проектировщиками стояла задача очень бережно отнестись к тому, что уже есть. Мы приступили к работам, которые должны быть завершены в сентябре. Надеемся, что горожане будут довольны результатом», — сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Реклама

Согласно проекту, на бульваре появится прогулочная аллея с тематическими клумбами, на которых высадят растения, описанные ученым Андреем Болотовым. Также на территории разместят скамейки, стеллаж для буккроссинга и места с доступом к Wi-Fi. На бульваре создадут доступную для маломобильных групп населения среду, оборудованную пандусами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев анонсировал завершение благоустройства набережной реки Осетр в Зарайске в октябре. На ней уже появился прокат водного и уличного транспорта: лодок, сапбордов, катамаранов и велосипедов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».