Подмосковье 04 мая 2023, 11:47 Благоустройство береговой линии Стахановского озера завершилось в Электрогорске электрогорск

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Береговую линию Стахановского озера благоустроили в Электрогорске. Работы провели по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщили в министерстве благоустройства Московской области.

«У электрогорцев появилась современная рекреационная зона на берегу Стахановского озера. Проект благоустройства территории является победителем пятого всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений», — сообщил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

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На территории появился удобный пляж с теневыми навесами, шезлонгами и раздевалками, спортивная и детская площадки, места для спокойного отдыха. Также там обустроили пешеходную сеть для комфортных прогулок. На береговой зоне устроили обеденную площадку, а также пирс для мероприятий на воде. Для любителей активного отдыха построили волейбольную площадку, а полюбоваться красивым видом жители и гости города смогут на смотровой вышке.

На территории появилось разноуровневое освещение, а также камеры видеонаблюдения, подключенные к системе «Безопасный регион».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что благоустройство Ольгинского лесопарка в Балашихе завершат к июню. Там уже открыли велопрокат, парковку, площадку для выгула питомцев, появились новое футбольное поле и тренажеры.

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