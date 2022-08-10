Благоустройство берега Стахановского озера в Электрогорске завершится осенью

В Электрогорске продолжается благоустройство берега Стахановского озера. Работы ведут в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

«В этом году преобразится берег Стахановского озера. Это одно из любимых мест жителей города. Проект благоустройства территории победил в прошлом году во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. На сегодня общее выполнение работ составляет 22%. Завершить благоустройство планируем этой осенью. Уверен, что после окончания работ пространство станет еще большим местом притяжения для электрогорцев», — сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

После завершения работ здесь появятся пляжная зоны, спуск к воде, детская площадкой, площадки для игры в волейбол и настольный теннис, зоны для выгула собак, а также прогулочные места и зоны для отдыха.

«Реализация проекта позволит улучшить связность берегов озера к существующему парку „В гостях у сказки“. Благоустройство проводится с сохранением природных особенностей озера», — рассказал Михаил Хайкин.

На территории вокруг озера также появится смотровая площадка в виде пирса и небольшой амфитеатр у воды. Доминантой пространства станет смотровая вышка в виде труб ГРЭС. Пешеходная сеть территории представлена тремя видами: транзитная, пути вдоль берега, второстепенные направления. Второстепенные направления выполнят из гравийного отсева, а транзитные пути — из асфальтового и плиточного покрытия.

Здесь также проведут озеленение. На видовых полянках планируют высадку многолетних травянистых цветущих растений для создания яркой точки притяжения и фотозоны. В темное время суток пространство будет зонировано освещением. На территории установят камеры видеонаблюдения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе действует специальная программа для тех, кто хочет развивать локальный туризм. Такие инвесторы могут получить землю в Московской области всего за один рубль и реализовать свой проект.