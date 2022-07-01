Воробьев рассказал о первых заявках на получение земли за рубль под туристические объекты

Власти Московской области получили уже около 10 заявок от инвесторов на получение земельного участка за символический рубль под реализацию проектов в сфере туризма. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в интервью «России 24».в интервью «России 24».

«Если вы захотели заниматься туризмом, обеспечить рекреационную зону, построить отель, то у нас есть программа, которая позволит за один рубль получить десяток или два-три гектара земли, чтобы реализовать свой амбициозный проект, где можно построить дом отдыха, коттеджный поселок, чтобы обеспечить агротуризм. Все эти направления у нас пользуются спросом. Сегодня около 10 заявок у нас уже есть на такие инвестиционные проекты», — рассказал губернатор Воробьев.

По его словам, сейчас в Волоколамском округе реализует второй большой проект компания, открывшая большой дом отдыха «Изумрудный лес» в Клину. Андрей Воробьев выразил надежду на то, что вместе получится воплотить проект в короткие сроки.