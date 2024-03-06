Подмосковье 06 марта 2024, 15:11 Благоустройство «Аллеи Славы» в Луховицах полностью завершится в 2024 году Министерство благоустройства Московской области

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«Аллею Славы» в Луховицах полностью благоустроят в 2024 году. Работы пройдут по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

По словам министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина, работы на «Аллее Славы» начались в прошлом году, а уже в этом она предстанет в полностью обновленном виде.

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«Согласно пожеланиям горожан, здесь будут созданы благоприятные условия для отдыха не только местных жителей, но и туристов», — пояснил Хайкин.

По проекту благоустройства мемориальную площадь разделят на три основные аллеи. Каждая из них будет тематической: аллеи, посвященные событиям Великой Отечественной Войны, локальным войнам и чернобыльской катастрофе, аллея Бессмертного полка.

Также в планах организация зоны экспозиции военной техники, площади для проведения мероприятий из плиточного мощения, прогулочной зоны и зоны отдыха у воды.

На всей территории высадят кустарники, газон и поставят клумбы с цветами, а также установят современную систему уличного освещения и камеры видеонаблюдения.

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