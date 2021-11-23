Старейший парк Серпухова стал еще удобнее после реконструкции. Там появились тематические зоны для каждого

Крупнейший и старейший парк Серпухова — парк имени Олега Степанова — в 2021 году пережил благоустройство. Теперь он полностью освещен, в нем появились тематические зоны, на всей территории проложили дорожки. Губернатору Московской области Андрею Воробьеву рассказали, что на открытие обновленного парка пришли тысячи местных жителей.

Что нового в парке

С Воробьевым в парке побывали министр благоустройства региона Михаил Хайкин и глава городского округа Серпухов Юлия Купецкая.

«Есть велодорожки — 900 метров, почистили озеро, построили кафе. Была проблема, что туалет был платный, — его сделали бесплатным», — рассказал Хайкин.

В ближайшее время в парке откроется кафе.

«Это будет тоже дополнительная точка притяжения. Летом, я думаю, все наши жители и гости города будут специально приезжать в парк, чтобы посидеть на берегу пруда у столика с кофе и полюбоваться природой», — рассказала Купецкая.

Парк разделили на тематические зоны: детская — с детскими комплексами, песочницами, канатным городком, спортивная, арт-кластер, аллеи с главной площадью, лужайки для демонстрации фильмов под открытым небом.

Открытие парка прошло 2 октября. Работы в нем завершились досрочно. В парке после реконструкции собрались около семи тысяч жителей.

Местные жители поблагодарили Воробьева за то, что благоустройство состоялось.

«Очень благодарны вам за благоустройство. Парк шикарный», — сказали они.

Глава городского округа заявила, что жители очень ждали открытия именно этого парка, и он, по ее словам, оправдал их ожидания.

«Мы очень горды парком Олега Степанова и тем результатом, который получился у нас после реконструкции 2021 года. <…> Жители очень ждали открытия именно такого пространства, чтобы проводить свой досуг — встречаться с друзьями, с семьей. Мы видим, что локальные зоны предусмотрены абсолютно для каждого жителя. Можно позаниматься спортом, можно спокойно посидеть в зоне отдыха у пруда, можно провести время с детьми на современнейшей, прекрасной детской площадке», — отметила Купецкая.

Уборка парка и города

На выходе из парка Воробьев встретился с сотрудниками коммунальных служб.

«Хотел вам слова благодарности сказать, всему коллективу», — сказал губернатор, обращаясь к работникам.

Купецкая рассказала, что за чистотой города следят более 600 человек.

«В этом году дополнительно на 100 миллионов [рублей] купили техники — 15 единиц, три единицы техники комбинат дополнительно приобрел за счет предпринимательской техники. То есть из 100 единиц 18 — новая техника», — сообщила она.

Глава городского округа отметила, что для парка также будет нужна еще новая техника.

Парк основан в 1875 году, позже получил имя героя Советского Союза, жителя Серпухова Олега Степанова. Погиб на Курской дуге в годы Великой Отечественной войны. В память о нем в парке установили его бюст.