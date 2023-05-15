Подмосковье 15 мая 2023, 15:18 Благоустройство парка усадьбы «Раменское» завершится в июле министерство благоустройства

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Масштабное благоустройство парка усадьбы «Раменское» у озера Борисоглебское близится к завершению. Готовность зоны отдыха составляет более 85%, а закончить работы планируется к середине лета.

«Исторический парк усадьбы „Раменское“ — одно из любимых мест отдыха жителей Раменского. Обновление этой территории мы начали благодаря национальному проекту „Жилье и городская среда“ летом прошлого года», — напомнил министр благоустройства Московской области Михаил Хацкин.

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Основная часть работ уже выполнена — готовность парка оценивается в 86%. Здесь сделали зонирование для спокойного, активного и детского отдыха, проложили дорожки и установили игровое оборудование. Летом здесь появятся скейтпарк и площадка для тренировок.

После благоустройства в парке можно будет проводить сезонные ярмарки, концерты и мастер-классы. Здесь уже готовы веревочный парк и спортивная площадка. Полностью готова система наружного освещения и видеонаблюдения.

В парке появились скамейки, урны, качели, туалеты. Завершается строительство пешеходных дорожек и амфитеатров, сцены и парковых павильонов. Ведутся работы по озеленению.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве в Лобне. В этом году там планируют преобразить лесопарк и парк «Киово».

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