25 марта 2024, 17:58
Благотворительный забег пройдет в Одинцове 25 марта
Благотворительная акция «Я бегу — ребенку помогу» пройдет в Одинцове 25 марта. Полученные на ней средства направят на оказание помощи детям с ограниченными возможностями.
Акция состоится на Центральном стадионе Одинцова с 10:00 до 14:00. Забег организует организация «Мир детям» при поддержке администрации округа. Мероприятие приурочили к Международному дню защиты детей.
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С 2016 года организация собрала на помощь детям более миллиона рублей. Их направили на сертификаты для прохождения реабилитации, оплату консультаций врачей и многое другое.
«Благотворительный семейный забег дает возможность не только материально поддержать семьи с детьми-инвалидами, но и помогает им сплотиться, показывает пример милосердия, сострадания и взаимопомощи», — рассказали в администрации округа.
В программу забега включат паралимпийскую часть, где дети-инвалиды смогут стать полноценными участниками спортивного праздника.
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