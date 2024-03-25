Подмосковье 25 марта 2024, 17:58 Благотворительный забег пройдет в Одинцове 25 марта Пресс-служба администрации города или района

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Благотворительная акция «Я бегу — ребенку помогу» пройдет в Одинцове 25 марта. Полученные на ней средства направят на оказание помощи детям с ограниченными возможностями.

Акция состоится на Центральном стадионе Одинцова с 10:00 до 14:00. Забег организует организация «Мир детям» при поддержке администрации округа. Мероприятие приурочили к Международному дню защиты детей.

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С 2016 года организация собрала на помощь детям более миллиона рублей. Их направили на сертификаты для прохождения реабилитации, оплату консультаций врачей и многое другое.

«Благотворительный семейный забег дает возможность не только материально поддержать семьи с детьми-инвалидами, но и помогает им сплотиться, показывает пример милосердия, сострадания и взаимопомощи», — рассказали в администрации округа.

В программу забега включат паралимпийскую часть, где дети-инвалиды смогут стать полноценными участниками спортивного праздника.

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