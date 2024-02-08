Подмосковье 08 февраля 2024, 14:41 Благотворительный вечер c участием звезд эстрады в поддержку участников СВО пройдет в Одинцове Фото: ассоциация благотворительных фондов «Лицо нации»

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В Одинцове 19 февраля состоится благотворительный вечер-аукцион в поддержку бойцов спецоперации с участием известных отечественных исполнителей и артистов. На мероприятии выступит Митя Фомин, Катя Лель, Диана Гурцкая, группа SOPRANO Турецкого, участники проекта «Голос» и многие другие артистов.

В рамках встречи состоится аукцион, на котором представят эксклюзивные фигуры слонов, расписанные известными российскими деятелями культуры и спорта. Среди них — Елизавета Боярская, Петр Фролов, Даниил Федоров, Сергей Жуков, Алексей Немов, Павел Буре и его семья. Организовала мероприятие ассоциация благотворительных фондов «Лицо нации» при поддержке SOROKA Production и Московской коллегии адвокатов «Лобутев и партнеры».

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«Слон — символ мудрости, сострадания, вечности и терпения. Слон объединяет тех, кому нужна помощь и тех, кто может ее оказать. Этим мероприятием мы хотим привлечь внимание общественности к основам благотворительности, оказать поддержку тех фондов, чьи подопечные в этом остро нуждаются», — председатель ассоциации фондов «Лицо нации» Наталья Лебедева.

Все собранные средства будут направлены в поддержку работы нескольких благотворительных фондов, включая Благотворительный фонд помощи военным ветеранам и инвалидам спецоперации «Своим», Международную благотворительную общественную организацию «Справедливая помощь Доктора Лизы», фонд «Жизнь в движении» и центральный военно-клинический госпиталь Вишневского.

Местом проведения выбран ресторан «Подмоскоvные Vечера», расположенный в Жуковке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил семью участника спецоперации из Домодедова, чтобы узнать о потребностях и оказать помощь.

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