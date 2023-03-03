Подмосковье 03 марта 2023, 22:40 Благотворительный турнир по хоккею в поддержку СВО пройдет в Красногорске

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В Красногорске на ледовой арене имени В. Петрова четвертого марта состоится первый благотворительный турнир по хоккею с шайбой среди любительских команд Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба Минспорта Московской области.

Среди участников матча — команды ХК «Феникс» из Люберец, ХК «Красногорск», ХК «Чехов» и ХК «7.62» из Мытищ.

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Игры пройдут в поддержку военнослужащих, участвующих в СВО, отметили в пресс-службе. На собранные средства для раненых бойцов, находящихся в госпиталях Запорожской области, приобретут медицинские изделия, перевязочные материалы и медикаменты. Для женщин, участвующих в СВО, медсестер, врачей и санитарок будут доставлены подарки к Международному женскому дню.

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Хоккейный турнир организован благотворительным фондом «Возрождение Жизни» при поддержке Общероссийского народного фронта.

Ранее сообщалось, что Андрей Воробьев наградил бойцов СВО из Подмосковья.

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