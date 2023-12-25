25 декабря 2023, 11:37
Благотворительный праздник для семей участников СВО прошел в Мытищах
Благотворительная елка для детей из многодетных и малообеспеченных семей, а также семей участников специальной военной операции прошла в «Арене Мытищи». Гостям показали ледовое шоу Ильи Авербуха «Щелкунчик и мышиный король».
Ребята вместе с родителями приняли участие в мастер-классах, танцах, интерактивных играх. Также работали фотозоны. Гостей праздника поздравили Дед Мороз и Снегурочка.
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Главным подарком для детей стало ледовое шоу Ильи Авербуха «Щелкунчик и мышиный король». Перед тысячами зрителей выступили знаменитые фигуристы.
В конце праздника детям вручили сладкие подарки в виде символа предстоящего года — дракона.
Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах, которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.
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Дети
Мытищи
Спектакль
Илья Авербух
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