Подмосковье 25 декабря 2023, 11:37 Благотворительный праздник для семей участников СВО прошел в Мытищах пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Благотворительная елка для детей из многодетных и малообеспеченных семей, а также семей участников специальной военной операции прошла в «Арене Мытищи». Гостям показали ледовое шоу Ильи Авербуха «Щелкунчик и мышиный король».

Ребята вместе с родителями приняли участие в мастер-классах, танцах, интерактивных играх. Также работали фотозоны. Гостей праздника поздравили Дед Мороз и Снегурочка.

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Главным подарком для детей стало ледовое шоу Ильи Авербуха «Щелкунчик и мышиный король». Перед тысячами зрителей выступили знаменитые фигуристы.

В конце праздника детям вручили сладкие подарки в виде символа предстоящего года — дракона.

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