Подмосковье 05 марта 2024, 11:41 Благотворительный концерт в поддержку бойцов СВО прошел в Солнечногорске Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Благотворительный концерт «Время выбрало нас!» состоялся в Доме культуры «Андреевка» в Солнечногорске. Его провели в поддержку бойцов специальной военной операции.

Участников концерта поприветствовали заместитель главы городского округа Солнечногорск Марина Маннапова, депутаты и представители Общественной палаты муниципалитета, а также настоятель Спасского храма в Андреевке. На сцене выступили местные творческие коллективы и приглашенные артисты.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

«Все средства, вырученные от продажи билетов, будут направлены на закупку гуманитарной помощи для бойцов специальной военной операции. Я выражаю благодарность всем жителям, которые посетили данное мероприятие и решили таким способом поддержать наших бойцов», — сказала директор Дома культуры «Андреевка» Наталья Ульянова.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Мероприятие прошло при поддержке Дома культуры «Андреевка», предприятия «НПО Стеклопластик» и Московского театра «Страна счастья».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с женами участников специальной военной операции в Балашихе. Он пообещал оказать поддержку семьям бойцов.

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