Подмосковье 12 декабря 2023, 09:59 Благотворительный концерт в поддержку бойцов СВО прошел в Серебряных Прудах Телеканал «360»

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Волонтерский центр «‎Своих не бросаем» в Серебряных Прудах устроил концерт в поддержку участников специальной военной операции. Гости пообщались с бойцами и узнали, как присоединиться к волонтерам.

На концерте участников спецоперации наградили медалями «За отвагу». Центр «‎Своих не бросаем» пользуется высоким спросом среди бойцов. Там изготавливают маскировочые сети, окопные свечи, теплые вещи, медикаменты и многое другое.

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«Все, что мы делаем — мы делаем с одной целью, с одной мыслью, с одной молитвой — чтобы как можно больше наших солдат вернулось домой. И скорейшей нам всем победы!», — сказала координатор волонтерского центра «‎Своих не бросаем» Людмила Феофанова.

Волонтерский центр «Своих не бросаем» работает менее года. Он уже объединил в свои ряды более 100 неравнодушных жителей округа.

«Сейчас центр свою деятельность расширяет. Очень многие даже за пределами Московской области знают о деятельности центра, увеличивается ассортимент той продукции, которая сейчас выпускается», — рассказал глава городского округа Серебряные Пруды Олег Павлихин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества».

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