Благотворительный конкурс картин «Делай добро!» прошел в Подмосковье

Первый благотворительный конкурс рисунков и живописи завершился в Подмосковье. Участниками стали выпускники художественных школ, студенты колледжей и преподаватели.

Жюри в лице ведущих представителей художественного направления области оценили 258 картин. Из них 101 работа в жанрах пейзажа и натюрморта смогла пройти отбор. Большинство победителей — выпускники Климовской детской школы искусств Подольска. Попали в тройку лидеров детские художественные школы Электростали и Дмитрова.

Лучшие работы передадут Климовскому дому-интернату для престарелых и инвалидов.