Подмосковье 04 сентября 2023, 11:59 Благотворительный футбольный турнир в память о жертвах Беслана прошел в Красногорске фото - пресс-служба депутата Госдумы Сергея Колунова

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Женский турнир «Футбольная мама», посвященный памяти погибших в результате теракта в Беслане, провели на стадионе «Зоркий» в Красногорске. Все собранные на игре средства пойдут на благотворительность.

В Минспорте Подмосковья уточнили, что в турнире приняли участие женские любительские команды из Красногорска и Зеленограда — всего 60 спортсменок. Благотворительное мероприятие организовали по инициативе депутата Госдумы Сергея Колунова.

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«В память о жертвах теракта в Северной Осетии — о детях, их родителях, учителях и сотрудниках спецслужб — мы решили провести женские спортивные соревнования. Все средства, собранные сегодня в качестве взносов от участников и в качестве пожертвований от болельщиков, пойдут в фонд помощи „СК Развитие“, а оттуда — на помощь нашим бойцам, находящимся сейчас в зоне СВО. Важно помнить те ужасы, которые принес терроризм, и не допустить их повторения!», — подчеркнул Колунов.

Теракт в школе № 1 Беслана произошел 19 лет назад, 1 сентября. Террористы захватили здание и три дня удерживали заложников. Погибли 334 человека, в том числе 186 детей.