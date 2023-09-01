Происшествия 01 сентября 2023, 09:55 Следователи установили личность захватчика школы в Беслане «Известия»: СК через 19 лет установил личность причастного к теракту в Беслане РИА «Новости»

Читать 360tv в

Личность неопознанного террориста, который участвовал в захвате школы в Беслане 1 сентября 2004 года, установили только через 19 лет. Им оказался житель Ингушетии Асланбек Парчиев, сообщили «Известия».

По данным издания, в мае 2023 года СК получил информацию о том, что правоохранители обнаружили совпадения с отпечатками пальцев одного из неизвестных захватчиков. Он фигурировал под номером 11.

Реклама

«Отпечатки пальцев номера 11 совпадают с данными уроженца Ингушетии Асланбека Парчиева — за два года до трагедии в Беслане его задерживали за мелкое правонарушение в Москве», — указали в публикации.

Результаты дактилоскопии совпали, указал старший следователь по особо важным делам СК по Северо-Кавказскому федеральному округу Альберт Хасауов.

По его словам, Парчиева ликвидировали в первый день захвата учебного заведения. В ходе расследования его близких опрашивали, однако тогда фигуранта не опознали.

ДНК предполагаемого террориста сравнили с генетическими данными его сестры, они совпали на 99%. Сами родственники заявляли, что мужчина не появлялся в семье с 2003 года, однако они решили не подавать заявление в розыск. Сестры Парчиева заявили, что не верят в его причастность к захвату школы в Беслане. Несмотря на это, женщины подписали документы о полном совпадении ДНК.

Хасауов заверил, что расследование дела не прекращалось с 2004 года, до сих пор проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Захват школы в Беслане произошел 1 сентября 2004 года. Группа боевиков в течение трех дней удерживала в заложниках более 1,2 тысячи учеников и учителей школы № 1. Ответственность за теракт взял на себя лидер чеченских боевиков Шамиль Басаев.