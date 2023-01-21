Подмосковье 21 января 2023, 22:49 Благотворительный фонд «Обелиск» организовал пункт помощи фронту в Лобне

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Благотворительный фонд «Обелиск» совместно с общественным движением «Покров при храме Сергия Радонежского на Ходынском поле» организовал пункт помощи фронту в Лобне. Цеха разместились в цокольном этаже здания в центре города.

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Здесь шьют носилки и маскировочные сети, специальные сидения для бойцов и стропы для эвакуации раненых, мастерят окопные свечи и принимают помощь, которую приносят неравнодушные горожане.

«Поражаюсь милосердию наших людей неравнодушных. Даже непонятно, как распространяется эта информация. Все несут, и я вижу, что безучастных нет, от подростков до пожилых людей. Помогают собирать носилки. Прежде чем сшить носилки, их надо собрать.Прострачивают швеи, а собирать может каждый», — рассказала координатор добровольческого центра Наталья Фрыкина.

Также в пункте идет активная работа по изготовлению окопных свечей. Добровольцы нарезают картон, сворачивают его и упаковывают в жестяные банки, а также пропитывают будущую свечу смесью воска и парафина. Продукция делится на три вида — обогревательные, осветительные и свечи для разогрева пищи. В зону специальной военной операции они отправляются с надписью «Тепло из Лобни».

Еще одно направление — маскировочные сети, которые очень востребованы в зоне СВО. Сети помогают прятаться от дронов, ими накрывают технику, боеприпасы и огневые точки. Их делают из простой рыболовной сетки, куда вплетаются полоски ткани разного цвета — в зависимости от времени года. Производство начиналось с малого, но сегодня это уже целый цех по изготовлению так необходимой бойцам продукции.

«Я начала дома плести, как-то сердце не на месте, хочется чем-то помочь нашим ребятам.Когда ты делаешь это один, это очень долго, у меня получалась одна сеть в неделю. Поэтому я стала искать людей, кто еще бы захотел. И вот все у нас уже в таких масштабах», — поделилась куратор производства сетей Екатерина Сулименко.

Бойцы «тихого фронта» из Лобни работают без выходных. Здесь ждут всех желающих помочь военнослужащим. Также горожане могут принести пустые жестяные банки, коробки или картон, парафин, воск и синтетическую легкую ткань. Кроме того, можно помочь деньгами, все реквизиты для перевода — в чате «Помощь фронту Лобня». Там же опубликован список вещей для отправки в зону СВО.

Всего в городе организовано 13 точек сбора гумпомощи для мобилизованных и членов их семей. Только за последние три месяца городским штабом было собрано почти восемь тонн продуктов, медикаментов, снаряжения и одежды.

Ранее губернатор Воробьев рассказал о командной работе для помощи бойцам СВО.

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