Подмосковье 17 января 2023, 17:11 «Партнерство делает тебя сильнее». Воробьев — о командной работе для помощи бойцам СВО Андрей Воробьев встретился с бойцами СВО в Звенигороде и пообещал помочь с лечением

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Вернувшиеся из зоны СВО бойцы проходят реабилитацию в Подмосковье. Восстановить здоровье им помогают лучшие специалисты в госпиталях и больницах региона. Часть из них проходит лечение в санатории Звенигорода, куда с визитом приехал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он пообщался с бойцами и медиками и пообещал оказать посильную помощь.

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В прошлом в санатории Звенигорода проходили реабилитацию герои Великой Отечественной войны и офицеры вооруженных сил. Сейчас он принимает только военнослужащих из зоны СВО. Лечение там проходят 60 человек, 14 из которых из Подмосковья. Им губернатор пообещал помочь с лечением, документами и гуманитарной помощью.

Нам важно знать ваше мнение. Одно дело — быть там, другое — здесь помогать. Нужно всегда сверять часы и понимать, что важно в данный момент, чем мы можем быть полезны. Андрей Воробев

Бойцы поблагодарили губернатора за поддержку, поделились просьбами и задали вопросы военному комиссару. На каждое их обращение пообещали отреагировать — помочь с лечением, выплатами, документами и гуманитарной помощью.

Мы тесно работаем с Министерством обороны. Когда возникает что-то сложное в жизни, то, как бы хорошо кто ни работал, в любом случае партнерство делает тебя сильнее. Андрей Воробев

Находившийся в зоне боевых действий подполковник медицинской службы Батыр Шаяров поблагодарил губернатора и жителей региона за гуманитарную помощь. По его словам, поддержка ощутима и полезна.

«Ее было очень много — бинты, шовные и перевязочные материалы, питание, нательное белье, носки. Хочу заверить — все это доходит до нас и очень нам помогает. Чувствуется, что народ с нами», — сказал он.

Губернатор также выразил слова благодарности врачам, которые помогают восстанавливаться военнослужащим и пообещал продолжить благоустройство Звенигорода, чтобы они смогли жить в комфортном и красивом городе.

Ранее Андрей Воробьев встретился с героем СВО в Кубинке. По долгу службы он принял участие в СВО, где получил серьезное ранение и лишился ноги. Боец получил сертификат на покупку жилья.